Am Freitag Die "Nacht der Musterhäuser“ im Bauzentrum Poing - ein Besuchermagnet

Die "Nacht der Musterhäuser“ ist seit über zehn Jahren als stimmungsvoller Jahresauftakt ein großer Erfolg bei den Poinger Ausstellungsbesuchern. Begrüßungs-Glühwein, Kinderpunsch und ein stimmungsvoll geschmücktes Ausstellungsgelände sorgen für eine winterlich romantische Atmosphäre und bilden den Auftakt zu einem ganz besonderen Informationsabend. Viele Musterhäuser locken mit kleinen Snacks und Getränken, so dass Besucher die Häuser in einer gemütlichen Atmosphäre abseits des "Ausstellungsalltags“ auf sich wirken lassen können. Beim Beratungspersonal der einzelnen Haushersteller kann man sich ausgiebig über das Thema Hausbau informieren. Immer wieder gestellte Fragen sind zum Beispiel: Was sind die Vorteile eines Fertighauses? Wie gehe ich beim Hausbau vor? Wie finde ich ein passendes Grundstück? Wo kann ich mich über Baufinanzierung beraten lassen? Welche Haustechnik gibt es? Wie gestalte ich mein Haus energiesparend?