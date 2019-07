Eine fast schon biblische Liebe

Mara und Phoenix lernten sich 2016 am Set des Films "Maria Magdalena" kennen. Spielte die heute 34-Jährige die Titelrolle der Heiligen, schlüpfte Phoenix in die Rolle des Jesus. Sie verliebten sich und machten ihre Beziehung mit ihrem gemeinsamen Red-Carpet-Debüt bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2017 offiziell. Öffentliche Auftritte als Paar absolvieren die beiden selten. Ihr Privatleben halten sie so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus.