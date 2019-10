Kohl-Geliebte sollte mit Angela Merkel zum Friseur

Über was haben Helmut Kohl und Beatrice Herbold in privaten Momenten gesprochen? Auch über Politik! Das Gründen von Modelagenturen sowie Tierschutz und die starken Lobbyisten sollen Themen gewesen sein. Unterhalten hat man sich zudem über mögliche Kohl-Nachfolger im Parteivorsitz. Auch die heutige Kanzlerin Angela Merkel soll einmal Thema am Küchentisch gewesen sein. Beatrice Herbold erinnert sich: "Er hat mich gebeten, mit Merkel shoppen und zum Friseur zu gehen. Ich wollte es aber nicht."

Nach Spendenaffäre kam Trennung

1998 sollte Kohls Schicksalsjahr werden. "Bis dahin war er zauberhaft. Aber er war auch ausgelaugt, dann hatten wir auch noch die Bundestagswahl verloren. Das war ein Lebensumbruch. Leichtigkeit und Zauber fehlten danach. 1999 kam die Spendenaffäre hoch, Helmut Kohl war so leidvoll und ungenießbar geworden."

Beatrice Herbold wollte ein Baby

"Anfang 2000 wollte auch ich nicht mehr so weitermachen. Außerdem hatte ich einen Kinderwunsch. Ein Kind von Helmut Kohl kam aber nie in Frage, ich wollte keine Ehe auseinander dividieren. Wäre ich schwanger geworden, hätte ich nicht abgetrieben." Das Ende der Beziehung war gekommen, ein finales klärendes Gespräch hat es allerdings nie gegeben. "Keiner hat das Wort 'Trennung' gesagt, gefühlt hatten wir es beide." 14 Jahre lang hat Beatrice Herbold danach keinen Mann mehr in ihr Leben gelassen. Die Vergangenheit lässt sie auch heute noch nicht los. Derzeit wohnt sie in Berlin und ist im Immobilienbereich tätig.

"Geliebte Freundin: Meine geheimen Jahre mit Helmut Kohl", Beatrice Herbold mit Co-Autorin Katrin Sachse, Europa Verlag, 18 Euro.