Tarifrunde gilt für 800.000 Beschäftigte

Am Mittwoch sind bei Warnstreiks für mehr Lohn im öffentlichen Dienst in Würzburg rund 380 Menschen auf die Straßen gegangen. In der Stadt in Unterfranken folgten unter anderem Mitarbeiter des Uni-Klinikums, der Universität und des Studentenwerks dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi.