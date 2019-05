Er gab einen Signalpfiff ab und zog sofort die Notbremse. Doch der Triebwagen kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Zum Glück packte der 47-Jährige in letzter Sekunde seinen ebenfalls angetrunkenen Freund und zog ihn auf den Bahnsteig. Rettung in letzter Sekunde. Nur einen Wimpernschlag später wäre 50-Jährige von der S6 erfasst worden. So verfehlte ihn die S-Bahn um Haaresbreite.