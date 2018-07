Die Frau stieg am Morgen an der U-Bahnstation Klinikum Großhadern aus. Die Polizei geht davon aus, dass sie in der U-Bahn eingeschlafen ist, da sie aus der Wendeanlage in den Bahnhof einfuhr. Eine Streife wurde auf die 18-Jährige aufmerksam – ihre Hose sowie der BH unter ihrem verrutschten T-Shirt waren geöffnet.