Das sagt Vera Int-Veen über #Verafake von Böhmermann

Heute, drei Jahre nach dem Vorfall, äußert sich Moderatorin Vera Int-Veen zum ersten Mal. Den Angriff auf ihre Person kann sie nicht verstehen. "Das an mir aufzuhängen hätte ich auch gemacht, wenn man aber schlau ist, weiß man: In dieser Folge spiele ich gar nicht mit", sagt sie "Gala". Die Verantwortung weist sie von sich, denn sie präsentiert die Sendung nur: "Mit der Folge habe ich gar nichts zu tun, weil es die Kickoff-Folge ist. Deswegen ist mir das am Arsch vorbeigegangen. Ihr könnt jetzt einen Kübel über mich ausgießen, aber ich habe damit nichts zu tun." Mittlerweile seien Prozesse laut Vera verändert worden. Team, Produktionsfirma und Sender hätten ihr Handeln hinterfragt.