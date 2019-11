Au - "Lebensträume mit Niveau" – so ist die Dreizimmerwohnung in einem der Neubauten auf dem ehemaligen Paulaner-Areal in ihrer Anzeige im Internet überschrieben. Dieses Niveau hat aber natürlich seinen Preis. Die Wohnung kostet sportliche 2.245.000 Euro. Hinzu kommen 90.000 Euro für die beiden eigenen Tiefgaragen-Stellplätze – wer hier wohnt, hat nicht nur ein Auto.