Am 9. November findet in München wieder die Gründermesse IHK EXISTENZ statt. Angeboten wird sie von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) und richtet sich sowohl an Existenzgründer als auch an Jungunter-nehmer und Startups. Rund 40 Aussteller sowie mehr als 100 Vorträge und Workshops zu Themen rund um Fördermöglichkeiten, Formalitäten, Besteuerung, Rechts-formwahl, Businessplan oder den sozialversicherungsrechtlichen Aspekten einer Selbständigkeit liefern Gründern alle Infos für eine erfolgreiche Grundsteinlegung ih-res Unternehmens.