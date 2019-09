Am 8. November geht es los Jürgen Domian: Alle Details zu seiner neuen Show

Alles also wie gehabt? Nein, ganz so spontan wie früher wird die Show diesmal nicht ausfallen - zumindest nicht für die Gäste. Diese können sich nämlich schon im Vorfeld mit ihren Geschichten bewerben. Der Grund: Das Telefon gehört der Vergangenheit an. Erstmals wird Domian seinen Gästen im Studio gegenübersitzen.