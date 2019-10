Am Vorabend des S-Bahn-Derbys

Nachdem der 1. Advent erst einen Tag später ist, wird es in diesem Jahr ein "Adventsansingen" geben. Am darauffolgenden Tag (Sonntag, 1. Dezember, 14 Uhr) geht es für die Löwen zum S-Bahn-Derby nach Unterhaching - das feierliche Singen am Vorabend soll als gutes Omen dienen, die Auswärtsschwäche der Sechzger aufzupolieren.