Am 28. Mai ist es so weit "Young Sheldon"-Star Iain Armitage besucht Klaas Heufer-Umlauf

Die Serie ist ein Ableger der erfolgreichen Show "The Big Bang Theory" und startete am 8. Januar 2018 auch in Deutschland. Wie im Heimatland USA fand "Young Sheldon" auch hierzulande sehr guten Anklang bei den Fans der schrulligen Figur, die in der Originalserie von Jim Parsons (45) verkörpert wird. Vom besten Serienstart des Jahrtausends war auf Seiten des Senders ProSieben sogar die Rede. Aktuell befindet sich die Serie nach zwölf ausgestrahlten Folgen in der Pause.