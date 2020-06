Am 22. Juli soll der Auftritt von Viefhaus alias Michelle Ostermann folgen. Sie versucht nach der Trennung ihres Freundes in ihrer alten Heimat Fuß zu fassen. Käfer stößt voraussichtlich in derselben Woche, am 24. Juli hinzu. In der Rolle des Karl Kalenberg versucht er, seine Ex-Frau Ariane (Viola Wedekind) zurückzugewinnen.