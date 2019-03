Als Schauspieler war Piwko unter anderem im "Tatort: Totenstille" in der Rolle als Ben Lehrer zu sehen. Er war der erste Gehörlose, dem in dem Krimi-Dauerbrenner eine Hauptrolle zuteilwurde. Vor seinem "Let's Dance"-Abenteuer hat er Respekt: "Ich bin ja der erste gehörlose Kandidat in Deutschland. Da möchte ich natürlich niemanden enttäuschen, sondern zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man sich traut und immer wieder Neues wagt.

Nazan Eckes: Von der Moderatorin zur Kandidatin

Sowohl Sylvie Meis (40) als auch Victoria Swarovski waren vor ihrem Job als "Let's Dance"-Moderatorinnen selbst Kandidatinnen in der Show. Meis nahm 2010 an der dritten Staffel teil und erreichte den zweiten Platz. Ab der vierten Staffel moderierte sie dann an der Seite von Daniel Hartwich "Let's Dance". 2018 wurde sie überraschend durch Swarovski ersetzt, die 2016 die neunte Staffel gewinnen konnte. Moderatorin Nazan Eckes (42) geht nun den umgekehrten Weg. Die Moderatorin führte sie durch die ersten drei "Let's Dance"-Staffeln und kehrt nun in der zwölften Staffel als Kandidatin zurück. Die zweifache Mutter weiß nur zu gut, was sie erwartet: "Das ist wirklich viel Arbeit über Wochen und vielleicht sogar Monate", gibt sie zu bedenken. Doch für sie sei "Let's Dance" immer noch "die schönste Show im deutschen Fernsehen".

Barbara Becker: Schon die dritte Ex der Tennis-Legende

Mit Barbara Becker (52) schwingt in der zwölften Staffel bereits die dritte Ex-Beziehung von Tennis-Legende Boris Becker (51) im TV ihr Tanzbein. 2014 trat in der siebten Staffel Beckers zweite Ehefrau Lilly Becker (42) an und erreichte damals einen starken fünften Rang. Der Unterschied zu Barbara: Lilly war während ihrer Teilnahme sogar noch mit Boris liiert. Zwei Jahre später, in der neunten Staffel im Jahr 2016, nahm mit Alessandra Meyer-Wölden (35) eine weitere Becker-Verflossene an der TV-Show teil. Sie ertanzte sich immerhin noch einen siebten Rang. Meyer-Wölden war im Jahr 2008 für einige Monate mit dem ehemaligen Weltranglistenersten verlobt.

Die übrigen Kandidaten

Für jede Menge Lacher dürfte sicherlich Oliver Pocher (41) sorgen. Der Comedian ist schließlich nie um einen Spruch verlegen, das dürfte auch Chefjuror Joachim Llambi zu spüren bekommen. Und der 41-Jährige bringt sogar Tanzerfahrung mit: Im November 2016 nahm Pocher an der ProSieben-Show "Deutschland tanzt" teil, wo er den zweiten Platz erreichte. Weitere Kandidaten der zwölften Staffel sind: die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30), Schlagersängerin Ella Endlich (34), Schauspieler Jan Hartmann (38), Sänger Lukas Rieger (19), Comedian Özcan Cosar (37), Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (38), Mode-Designer Thomas Rath (52), "GZSZ"-Star Ulrike Frank (50) und Profi-Handballer Pascal Hens (38).

