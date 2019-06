Am 12. Juni 1994 starb Ex-Frau Nicole 25 Jahre nach dem Mordfall: O.J. Simpson genießt sein "schönes Leben"

Er ist als "Trail of the Century", der "Prozess des Jahrhunderts", in die Geschichtsbücher eingegangen, der Doppelmord an Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ronald Goldman. Am 12. Juni jährt sich das grausame Schicksal der beiden zum 25. Mal und einer, der lange Zeit im Zentrum der Ermittlungen stand, hat sich anlässlich des traurigen Jubiläums zu Wort gemeldet: O.J. Simpson (71), Nicoles Ex-Mann und damals Hauptverdächtiger bezüglich ihrer Ermordung.