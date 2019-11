Am 1. Weihnachtsfeiertag Kommt Robbie Williams zur "Helene Fischer Show"?

Für Silbereisen unterbrach Fischer gerne ihre Auszeit. "Es ist mir ein großes Bedürfnis gewesen, hier bei dir zu sein", erklärte sie auf der Bühne. Und das nächste TV-Event mit der Schlager-Königin steht schon in den Startlöchern. Am 1. Weihnachtsfeiertag strahlt das ZDF wieder "Die Helene Fischer Show" aus. Die Aufzeichnungen finden am 13. und 14. Dezember in der Messe Düsseldorf statt. Tickets zu beiden Tagen waren in nur 15 Minuten komplett vergriffen.