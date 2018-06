Am 1. Januar 2019 ist Schluss Kult-Sender VIVA wird endgültig eingestellt

Der Abschied falle ihnen sehr schwer, heißt es in der Mitteilung weiter, man wolle aber ein gebührendes Ende dieser Ära mit "coolen Gästen, heißgeliebten Playlists und natürlich Euch zelebrieren": "Also, nicht traurig sein, sondern lasst uns noch einmal gemeinsam ausrasten und VIVA seine letzte Ehrenrunde geben!" Bereits seit September 2014 teilte sich der Musiksender VIVA mit Comedy Central einen Sendeplatz und war nicht mehr 24 Stunden "on air".