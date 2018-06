Am 1. Januar 2019 ist Schluss "Aufvivasehen": Sender-Aus bewegt Gülcan Kamps, Mola Adebisi und Co.

Ansonsten hätte vermutlich auch Minh-Khai Phan-Thi (44) anders reagiert. Auch sie gehörte von 1994 bis 1999 zum festen Stab des Musik-Senders und zeigt sich auf Instagram melancholisch. "Ein wichtiges Kapitel deutscher Popkultur und damit auch ein wichtiges Kapitel in meinem Leben geht zu Ende!" Wie für viele ihrer Kollegen und Kolleginnen war VIVA für sie "Beginn und Chance einer großen TV Karriere".

Janin Ullmann schwelgt in Erinnerungen

Mit süßen 18 Jahren nahm Janin Ullmann (36, "Honig im Kopf") an einem Moderatoren-Casting für VIVA teil und setzte somit den Grundstein für ihre spätere Karriere. Heute moderiert die 35-Jährige auf ProSieben. Mit einem Bild ihrer ersten Autogrammkarte erinnert sie sich an die Zeiten bei dem Musik-Sender zurück und schreibt: "VIVA war mein Weg nach draußen in die große Welt. Dafür bin ich ewig dankbar."

Auch Sarah Kuttner (39) postete auf Twitter ihr erstes offizielles Pressefoto aus ihrer Zeit bei dem Kult-Sender - allerdings deutlich weniger dankbar. Über die damalige Pose, inklusive Handzeichen à la Mr. Spock, könne sie heute nur noch ihren "inzwischen gräulichen Kopf" schütteln. Alles andere habe aber auch ihr natürlich sehr viel Spaß gemacht.