Fahrerin nach Unfall im Wagen eingeklemmt

Durch den Aufprall schleuderte das Auto der 39-Jährigen in die Außenschutzplanke. Der Wagen des Mannes landete in der Mittelleitplanke. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert.