Altes Gerücht erstmals bestätigt Pamela Anderson und Kid Rock ließen sich wegen "Borat" scheiden

Pamela Anderson (51, "Baywatch") hat für ihren Auftritt in "Borat" 2006 ein großes Opfer gebracht: ihre Ehe. Schauspieler und Komiker Sacha Baron Cohen (47, "Der Diktator") entführt Anderson in der Mockumentary während einer Autogrammstunde, um sie in Kasachstan zu ehelichen. Dass sie überhaupt in dem Film mitgespielt hatte, war für ihren damaligen Mann Kid Rock (48, "All Summer Long") nicht zu ertragen, wie Cohen nun im Podcast der Webseite "The Daily Beast" erzählt hat.