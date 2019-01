Die Befürchtungen in Sachen Altersarmut, aber auch die leicht eingetrübten Konjunkturaussichten dürften Gründe sein, aus denen die Befragten 2019 mehr sparen wollen: Laut Umfrage wollen sie besonders für Unterhaltungselektronik, größere Einzelanschaffungen – also etwa Autos oder Küchen – und Renovierungen weniger ausgeben. Lediglich für Urlaub und Lebensmittel würden sie tiefer in die Tasche greifen.