Bierbach geht von HKW-Abschaltung 2020 aus

"Wir schalten ab, sobald es rechtlich möglich ist", betonte Bieberbach. "Aktuell gehen wir davon aus, dass das 2028 der Fall sein wird. Aber wir werden die Kohleverbrennung schon vorher reduzieren." Unter anderem versprechen die Stadtwerke, den Geothermie-Ausbau im Stadtgebiet und im Umland weiter voranzutreiben und planen hier Investitionen im "hohen dreistelligen Millionenbereich". Die geplante Geothermieanlage am Heizkraftwerk Süd in Sendling soll 2020 ans Netz gehen. Im Kohlekraftwerk in Unterföhring soll es künftig insbesondere im Sommer längere Stillstände geben.