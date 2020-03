Stefan Hintsche ist Tierparkführer in Hellabrunn. Der Rundgang, den es heute Abend gibt, ist allerdings auch für ihn etwas Besonderes. "Wir hatten die Idee Führungen anzubieten, wenn der Tierpark schon geschlossen ist", erklärt Hintsche. "So erlebt man die Tiere ganz anders: ohne Besucher und am Abend." Für den heutigen Termin hat sich der Biologe das Thema "Wie Tiere ihr Zusammenleben organisieren" ausgesucht.