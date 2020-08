Alternative Verhütungsmethoden Nimmt Frau heute noch die Antibabypille?

Bei uns in der Praxis werden kupferbasierte intrauterine Verhütungsmittel wie Spirale, Kupferkette und Ball stark nachgefragt. Informationen nach sicheren Formen von natürlicher Familienplanung kommen an zweiter Stelle. Das Diaphragma wird eher selten von Frauen gewünscht. Leider! Aus meiner Sicht eine untergenutzte Verhütungsmethode.

Ist die Pille heute dann überhaupt noch gefragt?

Struck: Wer in sozialen Medien unterwegs ist, hat in den letzten Monaten den Eindruck bekommen, dass die Pille mittlerweile völlig out ist, aber die Nachfrage in der Praxis hat sich nicht so stark verändert. Frauen fragen aber mittlerweile oft gezielt nach Präparaten mit niedrigem Thromboserisiko oder nach östrogenfreien Präparaten. Die Pille wird kritischer gesehen, hat ihre Rolle als sicheres Verhütungsmittel aber lange noch nicht ausgespielt.

Es kommen eher Frauen Mitte 20, die die Pille einige Jahre genommen haben, mit dem Wunsch nach einer Alternative und dem Absetzen. Von mir gibt es dann immer eine klare Ansage: Die Pille wird abgesetzt, wenn entweder eine akzeptable andere Verhütungsmethode gefunden wurde oder Kinderwunsch besteht. Absetzen und keine Alternative zu haben, führt leider oft zu ungeplanten Schwangerschaften.

Man hört oft von Frauen, die trotz Pille schwanger geworden sind. Wie kann das passieren?

Struck: Die Pille hat eine gute Methodensicherheit, das heißt eine gute Sicherheit, wenn keine Störfaktoren wie Vergesslichkeit, Erbrechen, Durchfälle oder auch kombinierte Einnahme mit anderen Medikamenten hinzukommen. Der häufigste Grund für Tro-Pis (Babys trotz Pille) ist sicher die Vergesslichkeit, wobei in letzter Zeit in der Forschung Hinweise dafür kommen, dass einige Frauen die Pille und andere Medikamente schneller über die Leber abbauen als die meisten.

Was sind aktuell die begehrtesten Verhütungsmittel?

Struck: Die Pille in ihren verschiedenen Zusammensetzungen hat mit über 50 Prozent der Frauen die Nase noch immer ganz weit vorn. Wobei darunter auch welche sind, die die Pille nicht ausschließlich zur Verhütung nutzen, sondern zur Behandlung von gesundheitlichen Problemen wie Endometriose oder überstarker Monatsblutung. Kondome kommen gleich danach, darauf folgen mit einigem Abstand Spiralen.