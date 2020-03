Alternative schon in Planung Gaming-Messe E3 wegen Coronavirus abgesagt

"Nach zunehmenden und unbändigen Bedenken hinsichtlich des COVID-19-Virus waren wir der Ansicht, dass dies der beste Weg ist, um in einer solch beispiellosen globalen Situation vorzugehen", heißt es in dem Statement weiter. Man sei "sehr enttäuscht", dass die Fachmesse nicht wie geplant vom 9. bis 11. Juni 2020 in Los Angeles abgehalten werden könne. "Wir wissen jedoch, dass es die richtige Entscheidung ist, basierend auf den Informationen, die wir heute haben."