Die Zeichen der Zeit nagen auch an den Stars - an manchen mehr, an manchen weniger. Möglicherweise liegt es aber auch an den Fähigkeiten des Schönheitschirurgen, dass die 49-jährige Jennifer Aniston um Jahre jünger aussieht als ihre Kollegin Cate Blanchett - und das, obwohl beide 1969 geboren sind. Sandra Bullock (54) und Halle Berry (52) sehen beide viel jünger aus als sie tatsächlich sind, doch das kann nicht jeder Hollywood-Star von sich behaupten...