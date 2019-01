In 20 Jahren wird Wohnen für Senioren zum Massenproblem

Gestern legte Matthias Günther, Vorstand des Wissenschaftsinstituts auf der Fachmesse BAU eine neue Studie "Wohnen der Altersgruppe 65 plus" vor. Viele Rentner trifft es heute schon hart, insbesondere in Metropolen wie München. "Wer in München leben will, muss arbeiten. Ein großer Teil verabschiedet sich, weil er sich München nicht mehr leisten kann", sagt Matthias Günther.