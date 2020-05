Alter "SNL"-Sketch aufgetaucht Nach Rassismusvorwurf: Jamie Foxx eilt Kumpel Jimmy Fallon zu Hilfe

Ein alter Sketch bringt den berühmten Late-Night-Talker Jimmy Fallon (45) derzeit in arge Erklärungsnöte. Vor 20 Jahren hatte er in der Sendung "Saturday Night Live" den afroamerikanischen Comedian Chris Rock (55) parodiert. Nun sieht er sich infolgedessen Rassismusvorwürfen gegenüber, unter die sich auch Forderungen mischen, der Sender NBC müsse "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" absetzen. Entschuldigt hat sich Fallon via Twitter bereits inbrünstig für den Vorfall von 2000 - ein Umstand, der jetzt seinen guten Freund Jamie Foxx (52, "Ray") auf den Plan gerufen hat.