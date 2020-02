"Alter schützt vor Torheit nicht" Nach Blitz-Ehe: Jon Peters schießt gegen Pamela Anderson

Nach dem überraschenden Jawort und der ebenso überraschenden Trennung nach zwölf Tagen folgt bei Ex-"Baywatch"-Nixe Pamela Anderson (52) und Filmproduzent Jon Peters (74) nun offenbar der hollywoodreife Rosenkrieg. In einer E-Mail an "Page Six", dem Klatschblatt der "New York Post", bezieht Peters Stellung zu den Gerüchten, die seit ihrer Blitz-Ehe im Umlauf sind. So habe nicht Peters der Schauspielerin in einer SMS den Heiratsantrag gemacht, sondern umgekehrt.