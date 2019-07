Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung: Mindestalter von 14 Jahren

Der Fachverband für Fußverkehr in Deutschland hat Zweifel, ob solche freiwilligen Vereinbarungen reichen. "Es fehlt eine gesetzliche Vorschrift, dass Städte bestimmen dürfen, wo E-Tretroller stehen sollen", sagte der Sprecher des Verbandes, Roland Stimpel. In Berlin beobachte er täglich, dass die Kontrollen nicht funktionierten. "Dort herrscht Anarchie auf den Straßen." In München hat die Polizei unterdessen schon viele E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Keine Helmpflicht auf dem E-Tretroller

Denn für E-Scooter gelten die gleichen Regeln wie beim Autofahren. Ab 0,5 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, ab 1,1 Promille ist es eine Straftat.

Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, die am 15. Juni in Kraft getreten ist, regelt zudem Tempo 20 als Maximum. Fahren auf den Gehwegen ist nicht erlaubt. Es gilt die Versicherungspflicht und ein Mindestalter von 14 Jahren. Die Anbieter im Verleih geben allerdings ein Mindestalter von 18 Jahren an.

E-Tretroller: Viele Fahrer sind beim Fahren unsicher

Der Verordnung zufolge besteht keine Helmpflicht. Experten raten dennoch, zum eigenen Schutz einen Helm zu tragen.

Das Fahren mit dem E-Scooter sieht oft einfacher aus, als es ist. Manche Versicherer sind skeptisch. "Wie schon beim Pedelec zu beobachten, sind die Benutzer völlig ungeübt mit dem neuen Gefährt und seinen fahrdynamischen Eigenschaften", heißt es bei der Allianz.

