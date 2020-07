Die Folge: "Bei allen Schutzmaßnahmen, die man treffen kann, wird in unmittelbarer Nähe viel Lärm, Staub und Schmutz entstehen. Da kann eigentlich kein normaler Standl-Betrieb weitergehen", sagt Breu. Daher sei es schon sinnvoll, bei der Gelegenheit auch den Elisabethmarkt von Grund auf neu aufzubauen, samt Tiefgarage, Kühlräumen, Klimaanlage und nagelneuer Infrastruktur, was gerade für ihn sinnvoll ist.

Mit Kühlräumen wird Obsthändler Breu – wie so viele seiner Kollegen – mehr Ware lagern können. Das spart Wege, Zeit und letztendlich Geld. Breu steht jeden Morgen um zwei Uhr auf, um in die Großmarkthalle zu fahren, neue Ware zu kaufen und den Stand zu öffnen. "Ich wache fast so früh auf wie ein Bäcker, seit ich zurückdenken kann. Deswegen bin ich abends spätestens um 20 Uhr im Bett", sagt Breu. Man gewöhne sich halt dran.

"Kaffeladen"-Besitzer: "Das Neue wird einfach besser als jetzt"

Ob er den alten Charme des Marktes vermissen werde? "Natürlich, es war eine schöne Zeit. Aber die Architekten haben uns immer wieder versichert, dass sie diesen Charme zurückbringen werden", so Breu. Er hofft, dass die Schwabinger den Containermarkt und auch den neuen Elisabethmarkt so gut besuchen, wie es die Standl-Betreiber heute gewohnt sind.

Auch jüngere Standler rücken nach. Ein gutes Zeichen für so einen traditionellen Fleck Münchens. Etwa 20 Meter weiter westlich betreibt Matteo Moreddu (32) den "Kaffeeladen". Seit etwa drei Jahren führt er das Geschäft. Auch er wird Anfang August in die Containerlandschaft ziehen. "Ich wusste von Anfang an, dass ein Umbau ansteht, das war ein Dauerthema", sagt er. Trotzdem wollte Moreddu nicht die Gelegenheit verpassen, auf diesem schönen Markt zu arbeiten.

Er ist zuversichtlich. "Es wird alles moderner und größer. Das Neue wird einfach besser als jetzt, auch wenn sich Stammkunden um die heutige Atmosphäre des künftigen Marktes sorgen", sagt Moreddu. Sein Kaffeeladen werde danach etwa doppelt so groß sein. Dann werden die Warteschlangen auch kürzer, sagt er.

