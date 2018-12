Wie frühere Mieter berichten, waren die Wohnungen einfach, aber in Ordnung. Der Komplex wechselte mehrmals den Besitzer. 2015 begann der damalige Eigentümer mit der Entmietung der denkmalgeschützten Bauten. Seit dem Auszug der letzten Mieter stehen insgesamt 55 Wohnungen leer - das Haus ist über die Jahre immer mehr heruntergekommen. Und das in einer Stadt wie München, in der Wohnraum knapp und teuer ist.