Alte Fotos und liebevolle Worte Bezaubernde Geburtstagsgrüße für Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber

Mama Cindy ist gespannt

"Für immer und ewig mein kleiner Junge! Herzlichen Glückwunsch zum 21. Geburtstag @presleygerber. Wo sind die Jahre geblieben? So dankbar für die Zeit, die wir in den letzten Monaten miteinander verbracht haben. Ich sehe dein Herz und dein Erwachsenwerden und ich bin so stolz auf dich! Ich bin gespannt, wie es weitergeht!", schreibt Crawford auf ihrer Instagram-Seite. Dazu gibt es ein niedliches Mama-Sohn-Kuschelfoto am Strand.