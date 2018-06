Alte Eisenbahnersiedlung Hunderte Wohnungen in Gefahr: Neuhausen wehrt sich

Ein Brief an die Bundesregierung

Im Kampf um die günstigen Wohnungen hat der Bezirksausschuss im März einen Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschrieben – bisher ohne Antwort. Als erste Maßnahme will man die Erhaltungssatzung auf das betroffene Gebiet erweitern, um wenigstens ein bisserl Schutz zu bieten.

Auch die Grünen haben im Mai an Scheuer geschrieben. Schulze erinnert all das an den Verkauf der GBW-Wohnungen. Ein solcher Skandal dürfe sich nicht wiederholen. Die Mieterinitiative hat derweil Unterschriften gesammelt: 1.800 Unterschriften auf Papier, nun ist eine Online-Petition gestartet.

Die Politiker vor Ort sind sich derweil einig, Gesetze könne man ändern, bleibt nur die Frage, ob und wie schnell die Bundesebene Handlungsbedasrf sieht. Die Neuhauser kämpfen weiter.