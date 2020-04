Kritik am Slogan: "Wieder München werden"

"Wir wollen eine ehrliche und knallharte Aufarbeitung der Wahl", sagte der JU-Bezirksvorsitzende Michael Daniel am Donnerstag in München. Kritik übte er unter anderem am Wahlkampfslogan "Wieder München werden", den auch die CSU-Basis in München kritisch gesehen habe. Der Slogan sei rückwärtsgewandt und obendrein unverständlich. "Das haben nicht mal die Leute aus der eigenen Partei verstanden und erst recht nicht die normalen Bürger."