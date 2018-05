Als Tod und Elend kamen Relikte in München: Der Prager Fenstersturz jährt sich zum 400. Mal

Nacheinander greifen Spanien, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Frankreich in das Geschehen ein. Maximilians Katholische Liga verliert an der Front Schlacht um Schlacht. Im April 1632 dringt der schwedische König Gustav Adolf II. (1594-1632) immer weiter nach Bayern vor. Bei Rain am Lech erringt er einen entscheidenden Sieg gegen die kaiserlichen Truppen. Damit ist für ihn der Weg nach Süddeutschland offen. Gustav Adolf besetzt das Ammerseegebiet und marschiert am 16. Mai 1632, vierzehn Jahre nach Beginn des 30-jährigen Krieges, gen München. Es ist ein Pfingstsonntag. Einen Tag später überreichen die Stadtväter Gustav Adolf kampflos am Gasteig die Stadtschlüssel.