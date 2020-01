Als "Retterin in der Not" Mandy Capristo übernimmt Gastrolle bei "Sturm der Liebe"

Popsängerin Mandy Capristo (29, Monrose) übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Capristo wird ab Folge 3320 (voraussichtlicher Sendetermin: 7. Februar 2020) zu sehen sein, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. Drei Folgen dauert ihr Gastauftritt und sie spielt sich selbst. Neben ihrem Kurzauftritt in der ARD steht die gebürtige Mannheimerin dieses Jahr in der "Disney in Concert"-Reihe "Dreams Come True" vor der Kamera.