An sein bevorstehendes Karriereende verschwendet Pizarro während der Corona-Krise noch keinen Gedanken. "Ich konzentriere mich total auf meinen Job und unser Ziel, in der Liga zu bleiben. Was danach kommt, kommt danach", sagte der gebürtige Peruaner. Er wisse zur Zeit auch nicht, "ob mein Abschiedsspiel ausfallen wird. Das ist in stand-by. Es ist sehr schwierig im Moment, Sachen zu planen."