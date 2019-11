Als Jugendliche war sie abhängig Sara Kulka: Das half ihr aus der Drogensucht

Kulka hatte sich selbst als "Horror-Teenager" bezeichnet: "Ich war 13, habe angefangen zu rauchen, relativ schnell danach auch angefangen, Gras zu konsumieren, also zu kiffen." Später sei Ecstasy dazugekommen. Mit 15, 16 "war ich dann richtig drin mit Crystal Meth. Ein halbes Jahr. Also extrem abhängig", so Kulka. "Es ist kein Lebensabschnitt, auf den ich stolz bin", erklärt sie, "aber er gehört zu mir. Gerade diese negativen Seiten im Leben machen einen stärker und ich habe auf jeden Fall daraus gelernt", erklärt sie im RTL-Interview auch. Kulka belegte 2012 bei "Germany's next Topmodel" den fünften Platz. 2015 war sie zudem unter anderem im Dschungelcamp zu sehen.