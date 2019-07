"Als hätte sie einen Muppet getötet" Lena Dunham: Schock-Kleid bei "Once Upon A Time"-Premiere

Die Rolle, die an die Geschichte der realen Schauspielerin mit gleichem Namen angelehnt ist, ist Lena Dunhams erste größere Rolle in einem Kinofilm. Dunham in einem klassischen Abendkleid wäre wohl ein Eklat gewesen: Wegen ihres unkonventionellen Modegeschmacks gilt die Schauspielerin als Anti-Schönheitsikone und schaffte es sogar in die Mode-Bibel "Vogue".