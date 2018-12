Als "Frank Underwood" auf Youtube Anklage droht: Kevin Spacey meldet sich mit Video zurück

Etwa zeitgleich mit dem Statement der Strafverfolgungsbehörde meldete sich Spacey nach über einem Jahr in der Öffentlichkeit zurück. Am Montag veröffentlichte er ein bizarres Video, das auf YouTube unter dem Titel "Let Me Be Frank" erschien, und in dem er offenbar seine "House of Cards"-Figur Frank Underwood darstellt. Er trägt dabei eine Schürze mit Weihnachtsmann-Motiven.