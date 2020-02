Nach Angaben des Flughafens startet das neue Bezahlsystem zunächst als Pilot-Projekt in einem Geschäft im Sicherheitsbereich des Terminal 2. Das Bezahlsystem soll es Kunden am Flughafen ermöglichen, Artikel direkt über ihr Smartphone zu kaufen - ohne sich an Kassen anstellen zu müssen. Der Bezahlvorgang funktioniert per Near-Field-Communication (NFC) oder per Kamera-Scan des angezeigten QR-Codes der jeweiligen Produkte, heißt es in einer Mitteilung.