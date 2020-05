Als Carole Baskin im Gespräch Spielt Tara Reid in einem "Tiger King"-Film mit?

Weitere "Tiger King"-Spin-offs geplant

Die Netflix-Serie um den selbst ernannten "Tiger King" Joe Exotic wurde zum weltweiten Erfolg. Und der geplante Film ist wohl nicht das einzige Projekt, das die Doku nach sich ziehen wird. So soll Hollywood-Star Nicolas Cage (56) offenbar in einer Miniserie Joe Exotic spielen, wie "Variety" berichtete. Grundlage für die neue TV-Show sei ein Artikel von "Texas Monthly" mit dem Titel "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" ("Joe Exotic: Eine dunkle Reise in die Welt eines wild gewordenen Mannes").