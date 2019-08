Neuer TV-Job "Bachelor in Paradise": Paul Janke kehrt als Barkeeper zurück

Bei "Bachelor in Paradise" wohnen ehemalige Bachelorette- und Bachelor-Teilnehmer/-innen gemeinsam in einem traumhaften Resort, um sich zu verlieben. In der ersten Staffel, die von Mai bis Juni 2018 im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wurde, war Paul Janke noch im Single-Teilnehmerfeld; in Folge sechs war Schluss für ihn. Bekannt wurde der "Mister Hamburg 2009" als Junggeselle in der zweiten "Bachelor"-Staffel (2012, RTL). 2003 wurde die erste Ausgabe produziert, seit 2012 läuft das Format im Jahresrhythmus.