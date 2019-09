Jetzt hätte er ja Zeit – und Sie sowieso.

Stimmt, vielleicht schaffen wir es jetzt mal. Ich würde mich freuen.

Klammer: Nichts ersetzt das Gefühl eines Rennens

Jetzt beginnt für ihn der Schritt aus dem Rampenlicht ins Privatleben, wie schwer ist es, damit umzugehen, dass sich nicht mehr die Welt um einen dreht?Ich glaube, das ist das Einfachste. Was wirklich schwierig ist, ist, dass man eben keine Rennen mehr fährt. Wenn man den Rennfahrer im Blut hat, dann gibt es nichts, was dieses Gefühl, diesen Adrenalinkick, diesen Push ersetzen kann. Wirklich nichts. Das Leben hat viele schöne und tolle Dinge für einen parat, aber diesen Rausch des Rennens, der ist mit nichts zu ersetzen. Er wird erleben, dass einem das wirklich und tief abgeht. Aber man darf da nicht zurückschauen, als ich 1985 meine Karriere beendet habe, habe ich nicht eine Sekunde zurückgeschaut und den Schritt bereut. Wenn man die Entscheidung trifft, beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den muss man annehmen. Ja, die Zeit als Rennfahrer war die schönste in meinem Leben, aber auch die anderen Abschnitte haben ihre wunderbaren Seiten. Das Einzige, was man vielleicht bereut, ist, dass man das Ganze in dem Moment nicht so genossen hat, wie man es eigentlich müsste. Aber ich kann versichern, dass wir zu unserer aktiven Zeit sehr viel Spaß gehabt haben.

Bei Hirscher und seiner Verbissenheit hatte man schon manchmal das Gefühl, dass der Spaßfaktor sicher nicht im Vordergrund steht.

Das konnte man von außen so empfinden, ich hoffe, dass es nicht so war.

Für den Skisport ist die neue Saison eine große Zäsur. Mit Hirscher, Felix Neureuther, Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn sind Athleten zurückgetreten, die den Sport über Jahre geprägt haben.

Keine Frage, da werden einem einige ans Herz gewachsene Gesichter fehlen. Sportler wie die, die gibt es nur alle zehn, fünfzehn Jahre – wenn überhaupt. Aber ich bin mir trotzdem sicher, wir werden auch in der Saison tolle, spannende Rennen erleben. Ja, viele Aushängeschilder sind weg, aber das ist jetzt die Chance für die anderen. Denn der Schatten dieser Aushängeschilder ist manchmal so groß, dass man die, die sich in deren Schatten bewegen, kaum sieht. Jetzt ist halt der Beginn einer neuen Ära. Das gab es schon immer. Als Karl Schranz abgetreten ist, hieß es: Wer soll diese Lücke füllen? Dann kamen ich und andere und ein Jahr später war die Lücke ziemlich gefüllt. Genauso war es, als ich die Karriere beendet habe. Es dauert nicht ewig, bis neue Stars geboren werden. Der Sport braucht seine Helden, aber er ist viel größer als der einzelne Star und lebt immer weiter.