"Wir glauben an die erfolgreiche Renaissance von Nachtzügen in Europa", bekundet Markus Hunkel, Geschäftsführer der RDC Deutschland. "Das Angebot erfüllt den Wunsch nach nachhaltigem Reisen per Eisenbahn, auch über größere Distanzen hinweg – aus Verbrauchersicht eine attraktive Alternative zu Flug- oder Autoreisen."