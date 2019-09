Almila Bagriacik und Michael Brandner Deutscher Schauspielpreis 2019: Warum öde, wenn auch bunt geht?

Die 29-jährige Schauspielerin mit türkischen Wurzeln wählte für ihren Auftritt bei der Preisverleihung einen echten Hingucker-Look. Wo andere in bodenlangen Kleidern posierten, punktete sie in einem royalblauen Zweiteiler mit Schulterpolstern und breitem Revers. Kombiniert hatte Bagriacik das Vintage-Outfit mit einem roten Spitzen-Bustier sowie gemusterten Stiefeletten und einer ausgefallenen Taschen-Kreation. Gleich drei Clutches hingen an dem Metall-Dreieck, das Bagriacik lässig in der Hand hielt. Dazu einen funkelnden Armreif, goldene Ketten und Ohrringe und einen roten Kussmund - fertig war der stylische Abendlook im angesagten Colour-Blocking-Stil.