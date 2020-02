Joshua Kimmich: Sein Start in der deutschen Nationalelf

Am 29. Mai 2016 gab Joshua Kimmich in Augsburg bei der 1:3-Niederlage im Testspiel gegen die Slowakei seinen Einstand in der deutschen A-Nationalmannschaft, anschließend berief ihn Bundestrainer Joachim Löw in den Kader für die Europameisterschaft in Frankreich. Sein erstes Länderspieltor erzielte Joshua Kimmich am 4. September 2016 in Oslo beim 3:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen.