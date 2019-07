Alltag mit Zwillingen Anna Kournikova: So hält sie ihren Traumkörper in Form

2017 brachte Ex-Tennisstar Anna Kournikova (38) die Zwillinge Lucy und Nicholas zur Welt - Zeit für Sport findet die langjährige Partnerin von Sänger Enrique Iglesias (44, "Hero") aber trotz ihres turbulenten Familienalltags. Wie sie ihren Körper in Schuss hält, verriet sie jetzt in einem Interview mit dem britischen Boulevardblatt "The Sun".