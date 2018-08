"Es wird besser. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Rasen stehen kann", erklärte der 26 Jahre alte Abwehr-Allrounder der AZ, nachdem er zuvor eine individuelle Einheit bestritten hatte. Berzel, der mit einem Trainings-Comeback in der kommenden Woche liebäugelt, hatte im Trainingslager der Sechzger in Kössen einen Einriss der Rectussehne erlitten.